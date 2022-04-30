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اعتقال تسعة متهمين بـ"الدكة العشائرية" شرقي بغداد


أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن اعتقال تسعة متهمين بعد تنفيذهم "الدكة العشائرية" شرقي بغداد.

وقالت القيادة في بيان، إنه "تنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد بضرورة التدخل الفوري والسريع لفض النزاعات والمشاجرات ومتابعة منفذي ما يسمى "بالدكة العشائرية" وبهدف حصر السلاح بيد الدولة، وبمتابعة وإشراف ميداني من قبل اللواء قائد المقر المتقدم لعمليات بغداد الرصافة تمكنت قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية من القاء القبض على تسعة متهمين بعد تنفيذهم لدكة عشائرية واعتداء مسلح على دار احد المواطنين بسبب خلاف عشائري بين الطرفين ضمن قاطع مسؤولية الفرقة في منطقة "المشتل"شرقي بغداد".

وأضافت أنه "تم مصادرة الأسلحة التي بحوزتهم ودراجة نارية من نوع "تك توك"، مشيرة الى "تسليم الجناة إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون العراقي".

 

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