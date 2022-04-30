نائبة: الحلبوسي يستغل غياب الاطار ويخرق النظام الداخلي للبرلمان

اتهمت النائبة عن كتلة الصادقون النيابية سهيلة السلطاني، السبت ، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بخرق النظام الداخلي مستغلا عدم مشاركة الإطار التنسيقي في اللجان النيابية.

وقالت السلطاني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عرقل عمل السلطة التشريعية لأسباب واهية وغير صحيحة”.

وأضافت أن “رئيس مجلس النواب خالف النظام الداخلي مستغلا عدم مشاركة الإطار التنسيقي في اللجان النيابية”، مبينا أن “هناك ملاحظات عديدة على عمل رئيس مجلس النواب بتجاوز القوى السياسية لتفرده بالقرار السياسي داخل البرلمان”.

وكان القيادي في تحالف الفتح حامد الموسوي أكد في وقت سابق، أن الوفد البرلماني المرافق لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى طهران جرى اختياره بانتقائية, مشيرا إلى أن الحلبوسي مازال يتعامل بنفس حزبي لا كرئيس للبرلمان.