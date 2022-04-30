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النائب محمد البلداوي : : سكوت الحكومة عن الاحتلال التركي مستفز ودليل على وجود اتفاق مبطن


اعرب النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، السبت، عن استغرابه من سكوت حكومة تصريف الاعمال تجاه التوسع التركي في شمال العراق، مبينا ان السكوت دليل على وجود رضا الحكومة العراقية.

وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الجيش التركي شرع في التوسع ويعلن بشكل يومي عن مرحلة جديدة من عملياتن في شمال العراق بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني دون وجود رد”.

واضاف ان “عدم رد الحكومة الاتحادية بل وسكوتها دليل على وجود اتفاق سري بين الطرفين يمس سيادة العراق ويزجه في سياسة المحاور”.

واشار الى ان “زج العراق في الصراع الدولي لا يمنح الا المزيد من المشاكل وتسهم في توتر الاوضاع السياسية والامنية فيه بدلا من حلها”

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النائب محمد البلداوي : : سكوت الحكومة عن الاحتلال التركي مستفز ودليل على وجود اتفاق مبطن
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