تعطل المباحثات بين الحزبين الكرديين بشأن رئاسة الجمهورية

أكد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت، تعطل المباحثات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن رئاسة الجمهورية، فيما أعلن تمسّكه حتى الآن بترشيح الرئيس الحالي برهم صالح لهذا المنصب.

وبانت بوادر الأزمة بشكل واضح بين الحزبين خلال المدَّة الماضية من خلال ترشيح الحزب الديمقراطي ريبر أحمد بارزاني لمنصب رئاسة الجمهورية.

ونفى النائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني كريم شكور الداوودي "وجود أيِّ حراك سياسي بين الحزبين الكرديين على مستوى القيادة للتفاهم بشأن اختيار الرئاسة".

وأضاف الداوودي للصحيفة الرسمية أنَّ "الانسداد السياسي تفاقم بين الحزبين الكرديين وانعكس سلباً على إقليم كردستان بالتشظي بشأن رئاسة الجمهورية"

وأكد أنَّ "الاتحاد الوطني مصرّ حتى الآن على مرشحه الوحيد لرئاسة الجمهورية متمثلاً بشخص الرئيس الحالي برهم صالح".

ودعا الداوودي إلى "الذهاب لحلٍّ على مستوى المشهد السياسي كاملاً، ومن ثمَّ المشهد في الإقليم بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي"، مؤكداً أننا "ما زلنا ندعم تشكيل حكومة توافقية".