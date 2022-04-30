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النزاهة تعلن صدور ثلاثة أحكام بالحبس الشديد بحق محافظ بابل السابق


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن صدور ثلاثة أحكامٍ قضائيَّـةٍ بالحبس الشديد على محافظ بابل السابق، مُبيّنةً أنَّ مجموع مدد الأحكام الصادرة بلغ (6) سنواتٍ.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن قرارات الأحكام الصادرة عن محكمة جنح الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة، أشارت إلى أنَّ محافظ بابل السابق صادق في القضيَّة الأولى على تخصيص قطع أراضٍ سكنيَّـةٍ لمُواطنين تبيَّن لاحقاً أنَّها مُخصَّصةٌ كساحاتٍ لوقوف السيَّارات وفضاءاتٍ مفتوحةٍ على وفق التصميم الأساسي للمدينة.

وأضافت الدائرة إنَّ المُدان قام، في قضيَّةٍ ثانيةٍ، بالمُوافقة لمُتَّهمٍ (مُفرَّقة قضيَّته) على استغلال قطعة أرضٍ عائدةٍ إلى وزارة الماليَّة، واستغلالها كساحةٍ لوقوف ومبيت للسيَّارات خلافاً للقانون، فيما صادق، في قضيَّةٍ ثالثةٍ، على محضر مزايدةٍ (مساطحة) على عقارٍ دون وجود جدوى اقتصاديَّـةٍ، وعدم تناسب بدل المُساطحة مع الأسعار السائدة.

وأوضحت أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضايا، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فضلاً عن قرينة هروب المُدان، وأصدرت ثلاثة أحكامٍ غيابيَّةٍ بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين لكلٍّ منها، مع إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّهِ، لافتةً إلى أنَّ أحكام الإدانة صدرت؛ استناداً لأحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات.

من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت أواخر آذار الماضي عن صدور حكمين بالحبس الشديد على محافظ بابل السابق

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