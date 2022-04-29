الأخبار

تحذيرات من تصاعد نشاط داعش الارهابي غربي الانبار


اعلن مصدر امني رفيع المستوى في محافظة الانبار، الجمعة، عن تصاعد نشاطات عصابات ارهابي داعش في المناطق الغربية خلال الفترة الحالية محذرا من وقوع هجمات محتملة  .

وقال المصدر ان ” الفترة الحالية شهدت نشاط غير متوقع لعناصر عصابات داعش الاجرامي استهدفت مواقع امنية في مناطق مختلفة غربي الانبار ، في مؤشر على وجود جهات متنفذة تعمل على زعزعة امن واستقرار المناطق المحررة لمارب باتت معروفة لدى الجميع “.

واضاف المصدر ان” العمليات الارهابية ازادت بشكل ملحوظ في المناطق الغربية التي لم تشهد منذ فترة طويلة اي نشاط للعناصر التنظيم الاجرامي الا ان تلك العمليات تضع علامات استفهام عديدة على وجود جهات محلية واقليمية تعمل على خلق حالة من التوتر الامني متزامن مع حالة الانسداد السياسي في حسم تشكيل حكومة جديدة  ،

مبينا ان” الفترة الحالية شهدت ايضا تزايد اعداد عناصر التنظيم الاجرامي في صحراء الانبار الغربية بشكل لافت  وقيام عناصره بتنفيذ عمليات ارهابية تظهر ملامحها بانها سياسية وهنالك جهات هي من تحرك هذه العصابات للحصول على مكاسب سياسية على حساب دماء الأبرياء من منتسبي القوات الامنية والمواطنين، مؤكدا ان دولة اقليمية لاتريد ان يحصل توافق في تشكيل حكومة تجمع كافة اطياف الشعب دون اقصاء اي طرف “.

يشار الى ان عناصر من التنظيم الاجرامي نفذوا خلال اقل من اسبوع ثلاثة عمليات ارهابية استهدفت مواقع امنية في المناطق الغربية “.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صحة صلاح الدين توضح حقيقة بيع لحوم الحمير في تكريت
تحذيرات من تصاعد نشاط داعش الارهابي غربي الانبار
اعتقال “داعشي” بارز بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق شمالي الفلوجة
العامري في يوم القدس العالمي: كل المؤامرات التي تحاك ضد العراق يقف خلفها الكيان الصهيوني
وزير الثقافة ينعى رحيل الحمداني
مكافحة المتفجرات تعالج كدس كبير من المخلفات الحربية في كركوك
الشيخ قيس الخزعلي يشيد بالتفاعل الشعبي لاحياء يوم القدس.. خطوة لمواجهة الكيان الغاصب
كركوك..الاطاحة بارهابيين اثنين بحوزتهما عبوات ناسفة لاستهداف المواطنين في عيد الفطر
إفشال عملية خرق أنبوب ناقل للنفط
خشان: حكومة الكاظمي الأفسد على الإطلاق
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 78.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
yous abdullah : ما استغرب كل هذا منهم هم عباد السلاطين والظالمين لكن يوم القيامة قادم وعند الله تجتمع الخصوم ...
الموضوع :
بالوثائق الشيعة كفار يستحقون القتل: فتاوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن جبرين !!
الشاهد بالحق : اقسم بالله العظيم حرامي لص من درجة الأولى، كان في زمن النظام السابق كان يدعي انة من ...
الموضوع :
بتهمة الرشوة .. الحكم بالسجن 6 سنوات لوكيل وزارة الكهرباء السابق رعد الحارس
كاظم حسن مزيد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي اخوي انعدم بزمن النضام البائد سنة ٢٠٠٢شهر٧ وكانت لدي شهادة الوفاة ...
الموضوع :
مؤسسة الشهداء قسم توثيق جرائم البعث الكافر تنشر اسماء الوجبة ١٥ من اسماء المحكومين .
قاسم الكناني : أحسنت كلام جميل ...
الموضوع :
الاستبدال ناقوس خطر..
علي : يا مهدي ...
الموضوع :
ج 4 من شرائط وعلامات ظهور الامام المهدي عليه السلام
احسان الساعدي : جزاك الله خير استاذ نصير ...
الموضوع :
اغتيال الحق..!
حميد مجيد : أحسنتم الافاده ...
الموضوع :
اغتيال الامام علي والمجرم المتخفي
محرز : مقال جيد ...
الموضوع :
فعلنا العَبرة.... فهل حققنا العِبرة!! من قضية الإمام الحسين عليه السلام
محمد صالح حاتم : سلام الله على الشهيد الصماد وعلى كل شهداء اليمن الابرار ...
الموضوع :
اليمن/ في رحاب الشهيد الصماد 
ابو علي : عيني شيخ قيش رحمة للشهداء ممكن تصعد اللهجة ضد هذا المشروع شوية اكثر ...كالطلب من الشعب ان ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي يعلن رفضه مد أنبوب الفاو - العقبة النفطي
فيسبوك