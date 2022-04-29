تحذيرات من تصاعد نشاط داعش الارهابي غربي الانبار

اعلن مصدر امني رفيع المستوى في محافظة الانبار، الجمعة، عن تصاعد نشاطات عصابات ارهابي داعش في المناطق الغربية خلال الفترة الحالية محذرا من وقوع هجمات محتملة .

وقال المصدر ان ” الفترة الحالية شهدت نشاط غير متوقع لعناصر عصابات داعش الاجرامي استهدفت مواقع امنية في مناطق مختلفة غربي الانبار ، في مؤشر على وجود جهات متنفذة تعمل على زعزعة امن واستقرار المناطق المحررة لمارب باتت معروفة لدى الجميع “.

واضاف المصدر ان” العمليات الارهابية ازادت بشكل ملحوظ في المناطق الغربية التي لم تشهد منذ فترة طويلة اي نشاط للعناصر التنظيم الاجرامي الا ان تلك العمليات تضع علامات استفهام عديدة على وجود جهات محلية واقليمية تعمل على خلق حالة من التوتر الامني متزامن مع حالة الانسداد السياسي في حسم تشكيل حكومة جديدة ،

مبينا ان” الفترة الحالية شهدت ايضا تزايد اعداد عناصر التنظيم الاجرامي في صحراء الانبار الغربية بشكل لافت وقيام عناصره بتنفيذ عمليات ارهابية تظهر ملامحها بانها سياسية وهنالك جهات هي من تحرك هذه العصابات للحصول على مكاسب سياسية على حساب دماء الأبرياء من منتسبي القوات الامنية والمواطنين، مؤكدا ان دولة اقليمية لاتريد ان يحصل توافق في تشكيل حكومة تجمع كافة اطياف الشعب دون اقصاء اي طرف “.

يشار الى ان عناصر من التنظيم الاجرامي نفذوا خلال اقل من اسبوع ثلاثة عمليات ارهابية استهدفت مواقع امنية في المناطق الغربية “.