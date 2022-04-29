اعتقال “داعشي” بارز بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق شمالي الفلوجة

افاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ،الجمعة ، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال “داعشي” بارز بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق شمالي مدينة الفلوجة

وقال المصدر ان ” القوات الامنية نفذت عملية امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من ناحية الصقلاوية شمالي مدينة الفلوجة ، على خلفية ورود معلومات استخباراتية افادت بوجود عنصر بارز في التنظيم الاجرامي داخل احياء المنطقة المستهدفة “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” القوات الامنية تمكنت من اعتقال المستهدف دون وقوع أي مقاومة تذكر ،

مبينا ان” المعتقل متورط بعمليات استهداف القوات الامنية والمدنيين ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على مناطق مختلفة من مدن الانبار، مبينا ان” القوات الامنية رصدت حركة المستهدف لحين اعتقاله واحالته الى الجهات المعنية لتحقيق معه لمعرفة اماكن اختفاء عناصر التنظيم الاجرامي ، مؤكدا ان” المعتقل صادرة بحقه اوامر قبض وفق المادة 4/ ارهاب “.

يشار الى ان القوات الامنية اعتقلت خلال الفترة الحالية العشرات من قادة وعناصر التنظيم الاجرامي كانوا يخططون لزعزعة امن واستقرار المناطق المحررة “.