العامري في يوم القدس العالمي: كل المؤامرات التي تحاك ضد العراق يقف خلفها الكيان الصهيوني

ابرز ما جاء في كلمة رئيس تحالف الفتح هادي العامري في فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لاحياء “يوم القدس العالمي” :-

🔸موعدنا في القدس سيتحقق بعزيمة الجميع .

🔸الإسلاميون هم من يؤكدون على رفض التطبيع ونصرة المقاومة ودعم الشعب الفلسطيني .

🔸لانقبل بالتطبيع مع الكيان الصهيوني باي حال من الاحوال .

🔸الكيان الصهيوني من اكبر المحرضين على العراق بمخططات النيل من شعبه .

🔸رايات تحرير القدس من براثن الصهاينة ستنطلق من هنا من العراق .

🔸الدفاع عن القدس جزء من مسؤولياتنا الشرعية والاخلاقية .

🔸لاتطبيع او تصالح مع الكيان الصهيوني على الاطلاق بارادة الشعب العراقي .

🔸كل المؤامرات التي تحاك ضد العراق يقف خلفها الكيان الصهيوني .