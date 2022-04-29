العامري في يوم القدس العالمي: كل المؤامرات التي تحاك ضد العراق يقف خلفها الكيان الصهيوني

ابرز ما جاء في كلمة رئيس تحالف الفتح هادي العامري في فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لاحياء “يوم القدس العالمي” :-
🔸موعدنا في القدس سيتحقق بعزيمة الجميع .
🔸الإسلاميون هم من يؤكدون على رفض التطبيع ونصرة المقاومة ودعم الشعب الفلسطيني .
🔸لانقبل بالتطبيع مع الكيان الصهيوني باي حال من الاحوال .
🔸الكيان الصهيوني من اكبر المحرضين على العراق بمخططات النيل من شعبه .
🔸رايات تحرير القدس من براثن الصهاينة ستنطلق من هنا من العراق .
🔸الدفاع عن القدس جزء من مسؤولياتنا الشرعية والاخلاقية .
🔸لاتطبيع او تصالح مع الكيان الصهيوني على الاطلاق بارادة الشعب العراقي .
🔸كل المؤامرات التي تحاك ضد العراق يقف خلفها الكيان الصهيوني .
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