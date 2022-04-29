وزير الثقافة ينعى رحيل الحمداني

نعى وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، اليوم الجمعة، إلى الأوساط الثقافية والأكاديمية رحيل الخبير الآثاري ووزير الثقافة السابق عبد الأمير الحمداني بعد صراع مرير مع المرض.

وقال ناظم في كلمة النعي انه :”بحزنٍ وأسفٍ أنعى إليكم معشرَ المثقفين والأصدقاء وفاة الخبير الآثاري والوزير السابق ، عبد الأمير الحمداني”.

يذكر أنَّ الوزير حسن ناظم كان قد تدخل في وقت سابق بشكلٍ شخصي لتذليل جميع المعوقات من أجل نقل الحمداني من بريطانيا إلى العراق.