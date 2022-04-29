مكافحة المتفجرات تعالج كدس كبير من المخلفات الحربية في كركوك

اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الجمعة، عن معالجة كدس كبير من المخلفات الحربية بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني في محافظة كركوك.

وقالت المديرية في بيان انه "بعد ورود نداء الى خبراء المتفجرات في محافظة كركوك حول وجود اجسام غريبة في منطقة ناحية تازة".

واضافت انه "تم تشكيل فريق عمل والتوجه الى محل الحادث وبعد الوصول تبين وجود مخلفات حربيه عباره عن قنابر هاون عيار ٨٢ ملم وعددها (٢٥٦) قنبره تم التعامل معها وفق الاجراءات القياسية".