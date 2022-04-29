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الشيخ قيس الخزعلي يشيد بالتفاعل الشعبي لاحياء يوم القدس.. خطوة لمواجهة الكيان الغاصب
وكالة انباء براثا
66
2022-04-29
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