كركوك..الاطاحة بارهابيين اثنين بحوزتهما عبوات ناسفة لاستهداف المواطنين في عيد الفطر

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، الاطاحة بارهابيين اثنين بحوزتهما عبوات ناسفة لاستهداف المواطنين في عيد الفطر بمحافظة كركوك.

وذكر بيان للخلية انه “بعملية نوعية استباقية توسمت بدقة المعلومة الاستخبارية لخلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع كتيبة الاستطلاع العميق في مديرية الاستخبارات العسكرية وقوة من مكافحة ارهاب السليمانية واثر متابعة ومراقبة مستمرة”.

واضاف البيان “تقرر على اثرها مداهمة مكان تواجد اثنين من العناصر الارهابية من قبل القوة الاستخبارية محققة صدمة المفاجأة ومنع العناصر الارهابية من اي ردة فعل محتملة والقبض عليهما في كركوك وهما مسؤولين عن تجهيز العبوات الناسفة وبحوزتهما عبوات ناسفة مسلكة كانا يحاولان استخدامها لتنفيذ عمليات ارهابية بالمحافظة خلال ايام عيد الفطر المبارك، وهما من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب”.