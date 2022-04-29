إفشال عملية خرق أنبوب ناقل للنفط

تمكنت وكالة الاستخبارات اليوم الجمعة، من احباط عملية خرق انبوب ناقل للنفط وضبط 12 عجلة و 5 مواقع نفطية مخالفة في عدة محافظات.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إنه “تواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عملياتها الاستباقية للحد من حالات تهريب النفط ومشتقاتة واستنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة وبعمليات منفصلة ضمن محافظات بغداد والبصرة ونينوى وكركوك وواسط ، تمكنت مفارز الوكالة من إحباط عملية سرقة النفط من خلال ثقب احد الانابيب الناقلة للنفط ضمن محافظة واسط بعد ان لاذت العصابة المنفذة لعملية الخرق بالفرار تاركين علجة نوع صهريج محملة بالنفط ومشتقاته ومازال البحث والتحري عنهم مستمر”.

وفي سياق اخر “تمكنت المفارز ذاتها من ضبط (١٢) عجلة مخالفة و (٥) مواقع نفطية تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاتة بصورة غير رسمية ضمن محافظات ( البصرة وبغداد ونينوى وكركوك) حيث تم ضبط بداخل احد المواقع على عجلات وخزانات نفطية مختلفة الاحجام تحتوي على منتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية”.

وأكد البيان أنه “تم التعامل معها اصوليا وتسليمها الى الجهات المعنية واتخاذ الاجراءات اللازمة لاكمال الأوراق التحقيقية”.