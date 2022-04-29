خشان: حكومة الكاظمي الأفسد على الإطلاق

وصف عضو مجلس النواب المستقل باسم خشان، اليوم الجمعة، حكومة تصريف الاعمال برئاسة مصطفى الكاظمي بأنها “الأفسد” من بين الحكومات التي توالت من بعد العام 2003.

وقال خشان في مدونة على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”إن “الاتفاقية الصينية جيدة فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى التي تعجز الدولة عن إنشائها، وتتولى الشركات الصينية انجازها، أما صفقة المدارس، فهي صفقة فاسدة، ولا تلتزم الشركات الصينية بأي شيء سوى تسديد حصص الفاسدين من الأرباح التي تحصل مقابل إحالة المدارس الى مقاولين عراقيين بنصف السعر”.

وأضاف أنه “لم تتشكل حكومة أفسد من حكومة الكاظمي على الاطلاق”.