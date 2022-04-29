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النائب زهرة البچاري : سوف نسلك جميع الطرق القانونية لمقاضاة رموز الارهاب ومنصات داعش الارهابي .


متابعة / ظاهر العقيلي

اكدت عضو مجلس النواب العراقي النائب المهندسة زهرة البجاري انها سوف تتخذ جميع الطرق القانونية الكفيلة بمقاضاة رموز الارهاب ومنصات داعش الارهابي والذين تسببوا في اراقة دماء ابناء الشعب العراقي عموما والبصرة خصوصا .

وقالت البجاري اننا لا يمكن ان نسكت على دماء ابناءننا واخواننا ولا نكتفي بتصريحات اعلامية بل سنسعى جاهدين في التواصل مع جميع ذوي شهداءنا الابطال وضحايا الارهاب لكي يكون عملنا مهني وذو جدوى مستقبلية .

واضافت البجاري ان من صميم عملنا هو احترام القانون وما يصدر عن المحاكم العراقية وسوف نقوم برفع الدعاوى الخاصة بتجريم رموز الفتنة ونضعها امام قضاءنا العدل وهو سيقول كلمته الفصل فيهم .

واختتمت البجاري ان اي صفقات سياسية مهما كانت خططها لاعادة الوجوه الكالحة لرموز الارهاب لا تستطيع الصمود امام قوة كلمتنا وتوجهاتنا لاننا اصحاب حق شرعي وقانوني ونحن سنكون باذن الله تعالى صوت للشهداء والمضحين .

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