زهرة البجاري : تظاهرات يوم القدس العالمي هي تثبيت الولاء للقرآن والعترة .

متابعة / ظاهر العقيلي

قالت عضو مجلس النواب العراقي المهندسة زهرة البجاري وعلى هامش حديثها عن اهمية الحضور الجماهيري ووجوبه في اخر جمعة من شهر رمضان المبارك والتي اطلق عليها يوم القدس العالمي ان المشاركة بتظاهرات يوم القدس هي تثبيت الولاء للقران والعترة الطاهرة .

واضافت البجاري تظاهرات يوم القدس العالمي هي بمثابة شوكة في عيون امريكا واسرائيل وذيولهم المطبعين .

وتابعت البجاري ان يوم القدس رصاصه المقاومة الحقة ضد عملاء الصهيونية والماسونية العالمية اعداء الدين .

كما واكدت البجاري أن على شيعة العراق والاحزاب الاسلامية المشاركة بقوه واثبات وجودها.