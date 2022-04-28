بافل طالباني مستاء من سوء إدارة الثروات في إقليم كردستان: لن يستمر هذا الوضع

بافل جلال طالباني في مقر المكتب السياسي في أربيل مع النائب والرسول الدبلوماسي للدول الأجنبية والمنظمات والوكالات الدولية في المنطقة.

في اللقاء الذي عقد فيه كل من رواز فايق قائد برلمان كردستان و درباز كسرت رسول مدير المكتب السياسي و امين بابا الشيخ و الدكتور سوران جمال طاهر و بولا طالباني و أعضاء المكتب السياسي و فرال عبد الله ميم برس من الحضور القيادي بافل جلال طالباني عن السياسي وضع المنطقة والعراق وقضية الانتخابات وصدق الاتحاد الوطني الكردستاني قال. PUK قوة لها ثقل سياسي خاص وهي من بين القضايا الداخلية والعراقية والدولية. لديه خاص به. الرئيس مام جلال قام بإنشاء منتجع سياسي كبير وعلاقات ودية متوازنة مع دول الجوار. بالإضافة إلى حماية وتطوير واستدامة تلك العلاقات القائمة على حماية المصالح العليا والمصالح المشتركة.

أعلن بافل جلال طالباني أن غالبية القوى والأحزاب السياسية في إقليم كردستان تغير أساليب الانتخابات وتعزز القانون الجديد، حتى يتم تصفية مجال التزوير وسجلات الناخبين. المكونات تمثل نفسها الحقيقية لا تمثل القوى والاحزاب الأخرى. وايضا لان قانون الانتخاب له هوية وطنية يجب حلها بصفقة جيدة و باك كردستان اعلن ان القانون لا ينتمي الى اي طرف ويجب تمريره باتفاق واتفاق وطني

قال بافل جلال طالباني عن الوضع المالي الذي فرض على سليماني وحلبجة وغارميان ورابارين بافل جعل طالباني لن نسكت على الباطل والباطل والضلال ورأينا في ذلك. لقد وصل إلى الموضوع. التآمر ضد شعب هذه الحدود والاستيلاء على أرواح الشعب خط أحمر. شعبنا يشكو ويطالب تجاهنا ونحن لسنا ساكتين عن الوضع وكل الاحتمالات مفتوحة أمامنا.

وقف بافل جلال طالباني خلال الاجتماع على موضوع الغاز والتصدير وقال يجب توضيح العقد والطريقة لشعب اقليم كردستان ولا نريد جلب مراقب آخر لمنطقتنا. دع المواطنين الكردستانيين يكونون جزءاً من العملية. اعلن ان كل جهد خارج هذه المطالب بوضوح ووضوح يجب تصدير هيئة بافل جلال طالباني انابيب غاز هذا طلب شعب كردستان ولن أختار الصمت والعار لمستقبل الشعب.

عن قضية النفط والتصدير كشف بافل جلال طالباني عن رأي PUK قائلا للأسف بعض الشركات التي تعمل في مجال النفط موجهة من طرف الحزب وتستخدم لصالح شخصية. لن نقبل باستمرارية هذا الوضع ولن نسمح لأي قوة أو أحزاب سياسية أن تجعل الناس أغنياء على حياتهم.

بافل جلال طالباني عبر النائب والرسول الدبلوماسي لدول أجنبية ومنظمات ووكالات دولية بعث رسالة قوية وواضحة للأطراف التي تريد أن تجعل وضع المنطقة خاصة سليماني ها لابجا، جارميان و رابارين و غاما. وضعوا أموالهم عليهم وأعلنوا أن PUK ليست القوة التي خلفهم. استيفزاز يقبل أي قوة أو أحزاب. نحن نؤمن بكفاح الديمقراطية، ونرفض تقرير المصير بكل الطرق. لكن لتصحيح أخطائنا، نخطو كل خطوة لأجل حياة شعبنا.