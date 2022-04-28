القبض على “إرهابي” خطير في كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات اليوم الخميس، القبض على “ارهابي” خطير شغل عدة مناصب مهمة ضمن صفوف داعش في كركوك.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن “عملية استخباراتية جديدة تضاف الى سجل العمليات التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية والتي تمكنت من خلالها من القاء القبض على أحد الارهابيين الخطرين العاملين ضمن صفوف داعش الارهابي والمطلوب وفق احكام المادة (٤/ إرهاب) والذي شغل عدة مناصب ارهابية بعد ما انتمى لداعش عام سنة ٢٠١٤ منها امر سيطرة لمدة ثلاثة اشهر بمايسمى قاطع كركوك البو جبر ومن ثم امر سيطرة جسر الدخان ومن ثم امر سيطرة التحدي بقضاء الحويجة حتى عام ٢٠١٦ نقل الى مايسمى الادارة العسكرية ضمن قاطع كركوك بصفة ناقل اسلحة ومن ثم عمل بمايسمى ديوان الجند ، ومن خلال التحقيقات الاولية اعترف بالاشتراك بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين قبل عملية التحرير”.

وأكد البيان أنه “تدوين اقوالة ابتدائيًا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقة الاجراءات القانونية اللازمة”.