الحشد الشعبي يطيح بـالارهابي ”أبو هاجر” في بغداد

تمكنت معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي، اليوم الخميس، من إلقاء القبص إرهابي يكنى بـ”ابو هاجر” في بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان إن “مفارز المديرية العامة للمعلومات/مديرية بغداد في الحشد الشعبي تمكنت من القاء القبض على المتهم (م. خ. ف) المكنى ابو هاجر احد عناصر عصابات داعش الإرهابية والذي عمل ضمن ما تسمى قواطع نينوى واللطيفية، وهو مطلوب وفق احكام الماده الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في منطقة السيدية”.

وأضافت أن “عملية القبض جاءت بناءً على معلومات استخباريه دقيقة وبالتنسيق مع القوات الماسكة للقاطع مع ضبط المبرزات الجريمة التي كانت بحوزته”.