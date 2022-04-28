القيادي بالفتح حامد الموسوي : الحلبوسي يتعامل بنفس حزبي لا كرئيس للبرلمان

اكد القيادي في تحالف الفتح حامد الموسوي , الخميس , ان الوفد البرلماني المرافق لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي الى طهران جرى اختياره بانتقاء, مشيرا الى أن الحلبوسي مازال يتعامل بنفس حزبي لا كرئيس للبرلمان.

وقال الموسوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” المخالفات والتجاوزات على النظام الداخلي لمجلس النواب من قبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لم تكن الأولى من نوعها بل هي امتداد للدورة البرلمانية السابقة ” , مبينا ان ” الزيارات الخارجية واختيار الوفود غالبا ما تكون انتقائية وبعيدة عن الاختصاص والتوازن السياسي ” .

وأضاف ان “وفد الحلبوسي جرى اختياره بانتقائية وبعيدا عن التوازن الذي اكد عليه النظام الداخلي للبرلمان باعتماد الاختصاص والتوازن السياسي خاصة وان الزيارة الى دولة مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي نرتبط معها بعلاقات كبيرة وكثيرة وبمختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية كان الأولى ان يكون الاختصاص حاضرا وكذلك التوازن السياسي ” .

وأشار الموسوي الى ان “تقصد الحلبوسي باستبعاد تمثيل دولة القانون وهي من الكتل الكبيرة في البرلمان العراقي امر مقصود ويدل على ان الحلبوسي مازال يتعامل بنفس حزبي لا رئيسا للبرلمان العراقي الذي يتوجب منه الحيادية في أداء واجبه الرسمي كرئيس لمجلس النواب العراقي ” .