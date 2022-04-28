“حقوق” تنتقد الصارخين على استهداف الموساد والساكتين عن التمدد التركي

انتقد عضو حركة حقوق حسين علي الكرعاوي، الخميس ، صمت بعض الجهات السياسية التي كانت أصواتها مرتفعة على استهداف مقرا رئيسيا للموساد الإسرائيلي في أربيل وسكوتها على الانتهاكات التركية المستمرة.

وقال الكرعاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “سكوت بعض الشخصيات المغطاة بلباس الوطنية عن زيادة النفوذ التركي بتمددها في شمال العراق إلى وجود توجهات إسرائيلية تهدف لتحول اراضينا إلى ميدان لقوات اردوغان”.

واضاف أن “مفهوم الوطن يحتمل عدة معاني او ان مصداقية الانتماء والدفاع عنه تتغير مع كم المصالح التي تحقق من جراء المواقف ام انها الازدواجية المغطاة بلباس الوطنية”.

وأوضح الكرعاوي، أن “خرق السيادة يكون فقط عندما تتاذى مصالح اسرائيل وعملائها في العراق بينما يلوذون بالصمت ازاء هجوم بالطائرات والدبابات على الاراضية العراقية تحت يافطة الدفاع عن الدولة العثمانية واعطاءها الحق في ذلك لتحول اراضينا الى ميدان وقواعد لقوات اردوغان ولا عجب من مقايسة الامور بهذه الطريقة لان الحاخام الصهيوني هو من يقف وراء ذلك”.