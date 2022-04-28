مصدر نيابي يكشف عن وجود تصدع كبير داخل التحالف الثلاثي والبرزاني ممتعض من الصدر بسبب عدم الرد على اتصالاته

كشف مصدر نيابي , الخميس , عن وجود تصدع كبير داخل التحالف الثلاثي لاسباب عدة, مشيرا الى ان البارزاني عبر عن امتعاضه لوفد تحالف السيادة بسبب عدم رد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر على اتصالاته.

وقال المصدر , ان ” معلومات مؤكدة تفيد بوجود تصدع كبير داخل التحالف الثلاثي خاصة بعد ارتفاع أصوات كثيرة من داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني بانه لاجدوى من البقاء في التحالف الثلاثي”.

وأضاف المصدر، أن “البارزاني ابلغ وفد تحالف السيادة الذي زاره مؤخرا برئاسة الحلبوسي والخنجر من عدم رد السيد مقتدى الصدر على اتصالاته الهاتفية”، مبينا أن “البارزاني قال للوفد الزائر: كيف يمكن لنا ان نبني شراكة مع شريك لايجيب على الهاتف”.

وأوضح، أنه “ذات الأصوات المشابهة تعالت داخل تحالف السيادة تدعو الى ضرورة مراجعة بقائه في التحالف من عدمه , فضلا عن انسحاب عدد من نواب السيادة”، مشيرا الى انه ” هناك تغيير في التوافقات بين دول الإقليم التي غيرت من مواقفهم السابقة التي انعكست سلبا على التحالف الثلاثي ”