محلل سياسي : : الامارات تسحب دعمها من الحلبوسي والثلاثي وتغييرات مرتقبة بعد العيد

اكد المحلل السياسي هيثم الخزعلي , الخميس , ان الامارات تحاول إيصال رسائل لبعض فصائل المقاومة والقوى السياسية من خارج التحالف الثلاثي بانها سوف تسحب دعمها من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والتحالف الثلاثي , مشيرا الى التصدعات الحاصلة داخل البيت الكردي والخلافات داخل السيادة وعلى وجه التحديد مع الحلبوسي احدثت تغييرات في خارطة التحالفات.

وقال الخزعلي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” دولة الامارات تحاول في الوقت الحاضر ارسال رسائل الى بعض فصائل المقاومة الإسلامية وبعض القوى السياسية من خارج التحالف الثلاثي بانها لن تتدخل بالشان السياسي العراقي وانها سوف ترفع الدعم عن الحلبوسي والتحالف الثلاثي ” .

وأضاف ان “التصدعات داخل البيت الكردي الذي ازدات فجوته وكذلك تصاعد الخلافات داخل تحالف السيادة وعلى وجه الخصوص ضد الحلبوسي قد سرعت الى تغيير في خارطة الحالفات السياسية ” , مرجحا ان ” يتم الإعلان عن الخارطة السياسية الجديدة بعد عطلة عيد الفطر المبارك ” .