المؤبد لمتهم قام ببيع فتاتين في بغداد

قررت محكمة جنايات الكرخ، الخميس، الحكم بالمؤبد لمتهم قام ببيع فتاتين في بغداد.

وقالت مكافحة اجرام بغداد في بيان، إنه "بعد أن تمكن أبطال مكافحة إجرام بغداد/ قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الكرخ من إلقاء القبض على متهم لقيامه ببيع فتاتين قاصرتين بمبلغ مالي قدرة (١٠) آلاف دولار أمريكي، وبعد تصديق أقوال المتهم قضائيا بالاعتراف، قررت محكمة جنايات الكرخ/ الهيئة الأولى ، الحكم على المدان بالسجن المؤبد".

وأضاف البيان أن المحكمة فرضت "غرامة مالية قدرها (٢٥) مليون دينار وفق أحكام المادة (٦) من قانون الاتجار بالبشر".