22 شهيدا وجريحا من اتباع اهل البيت بتفجيرين شمال أفغانستان

أكد مسؤولون أفغان أن تسعة أشخاص استشهدوا وأصيب 13 آخرون على الأقل جراء تفجيرين بواسطة سيارتي فان مفخختين اليوم الخميس في رابع أكبر مدن البلاد، مزار شريف.

وأوضح محمد آصف وزيري، المتحدث باسم شرطة ولاية بلخ شمال أفغانستان (وعاصمتها مزار شريف)، للصحفيين أن الهجومين استهدفا ركابا من الشيعة .

وصرح وزيري بأن التفجيرين وقعا على التوالي في الدائرتين الثالثة والعاشرة من مزار شريف في الساعة السابعة من المساء تقريبا، في وقت كان الناس يعودون إلى منازلهم.

وقال متحدث باسم إدارة الأمن في بلخ لقناة "طلوع نيوز" إن تفجير المركبتين جاء بواسطة متفجرات تم زرعهما فيهما مسبقا.