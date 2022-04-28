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القبض على ثلاثة ارهابيين بارزين وضبط مخبأين وكدس عتاد في كركوك


ألقت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على ثلاثة ارهابيين بارزين وضبط مخبأن وكدس عتاد في محافظة كركوك.

 

وقالت خلية الإعلام الامني في بيان ، انه "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل عملياتها الامنية لمتابعة عناصر عصابات داعش الارهابي للقصاص منهم وتجفيف منابعهم وبعمليات منفصلة نتج عنها القاء القبض على ثلاثة ارهابيين اثنان منهم في منطقة التاجي والثالث في منطقة ابو غريب ضمن محافظة بغداد مطلوبين وفق احكام المادة (4/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي، وقد جرى تسليمهم الى جهات الطلب".

واضاف البيان، ان "مفارز وكالة الاستخبارات في كركوك ضبطت مخبأن وكدس عتاد تابعة الى عصابات داعش في وادي ابو خناجر و قرية خربة عزيز ضمن المحافظة بداخلهما (8) قنابر هاون عيار 60 ملم و (4) عبوات نوع بلازما محلية الصنع و (4) عبوات قمعية و قنبرتان هاون عيار 120 و صاروخ موجة ومواد غذائية جافة وخطوط اتصال مختلفة ،وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة دون حادث يذكر".

 

 

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