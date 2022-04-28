وزير الداخلية يصدر قراراً بشأن العقوبات الانضباطية لمنتسبي الوزارة

أصدر وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الخميس، قراراً بشأن العقوبات الانضباطية لكافة المنتسبين في الوزارة.

وذكر الغانمي في منشور عبر فيس بوك، أن "شهر رمضان الكريم شهر الخير والتسامح والمحبة، ومع قضاء هذه الأيام الفضيلة وقرب عيد الفطر المبارك، وجهنا بالعفو عن العقوبات الانضباطية كافة لجميع الضباط، والمنتسبين، والموظفين في وزارة الداخلية".

وأضاف، أن قرار العفو، "عسى أن يكون حافزاً لهم على عدم إعادة أخطائهم".