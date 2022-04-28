النزاهة تكشف تجاوزاً على 370 دونماً من الأراضي المملوكة للدولة في نينوى

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن نتائج مُتابعتها لحالات التجاوز والاستيلاء الحاصلة على أراض الدولة في نينوى، مُبيّنةً استمرارها في كشف حالات التجاوز كافة، وضبط المُتَّهمين بذلك وتقديمهم للقضاء.

الدائرة أفادت في بيان بأنَّ "مُديريَّة تحقيق نينوى نفَّذت في هذا الإطار ثلاث عمليَّات ضبطٍ؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، أسفرت عن ضبط تجاوزٍ على (370) دونماً من الأراضي العائدة ملكيَّـتها إلى وزارة الماليَّة، لافتةً إلى أنَّ التجاوز تمَّ من قبل جمعيَّـات إسكان وأفراد في المحافظة".

وأضافت إنَّ "الفريق الميدانيَّ في مُديريَّة تحقيق نينوى قام، خلال العمليَّة الأولى، بضبط أوليَّات جمعيَّة إسكانٍ مُنتسبي مُحافظة نينوى؛ لقيامها بتقطيع وبيع (52) دونماً من الأراضي المملوكة للدولة خلافاً للقانون"، مُشيرةً إلى أنَّ "القيمة التقديريَّة لها تبلغ (12,000,000,000) مليار دينارٍ".

وأوضحت أنَّه "تمَّ خلال العمليَّة الثانية ضبط صور قيود (283) دونماً من الأراضي الزراعيَّة التي استولت عليها جمعيَّة الحدباء التعاونيَّة للإسكان، مُبيّنةً أنَّه تمَّ تقطيع وبيع (426) قطعة أرضٍ إلى المُواطنين دون استحصال المُوافقات الأصوليَّة".