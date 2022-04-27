نائب: الخارجية أضعفت دور العراق في مواجهة تركيا

انتقد عضو مجلس النواب علاء الحيدري، الأربعاء، وزير الخارجية فؤاد حسين، معتبرا اداء وزارته في مواجهة الاعتداءات التركية كان ضعيفا.

وقال الحيدري في تصريح ل /المعلومة / إن “وزارة الخارجية مسؤولة مسؤولية كاملة عن اتخاذ اجراءات أكثر حزما لإيقاف الانتهاكات التركية لسيادة العراق”.

وأضاف، أن “الانتهاكات التركية المتكررة لسيادة العراق مع صمت حكومي ودبلوماسي يزيد الأوضاع سواء ويزيد استهانة الأتراك بمقدرات الشعب العراقي”.

واعتبر أن “الصمت دليل على ضعف الدبلوماسية العراقية”، مطالبا بـ “مواقف أكثر حزما لوقف الانتهاكات التركية “.