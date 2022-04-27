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العمليات المشتركة: الوضع الأمني في الطارمية مسيطر عليه


أكدت العمليات المشتركة في بغداد، الاربعاء، أن الوضع الأمني في قضاء الطارمية مسيطر عليه بشكل كامل، فضلا عن تأمين أطراف بغداد.

وقال المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي في تصريح تابعته /المعلومة/، إن “القوات الأمنية سيطرت على جميع خلايا تنظيم داعش الارهابي في قضاء الطارمية وهناك عمليات استباقية بين الحين والاخر، الأمر الذي جعل شمال بغداد خالية من عصابات داعش بشكل كبير”.

وأضاف أن “عملية الارادة الصلبة ضيقت الخناق على تنظيم داعش وجعله يلجأ إلى مناطق اطراف بغداد وغيرها، ولكن القوات الامنية مستمرة بتطهير جميع المناطق”.

وبين أن “الارهاب يواجه ضغط كبير الان نتيجة العمليات المستمرة ولا يوجد تخوف أمني من الطارمية او اطراف بغداد”.

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