مهزلة المهازل ..... حزب البارزاني: طلبنا “عطوة” من المحكمة الاتحادية بشأن نفط كردستان!

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، الأربعاء، عن طلب اقليم كردستان الحصول على مهلة قبل تنفيذ قرار منع تصدير نفط كردستان، مبينا ان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي سيزور الحنانة خلال الايام المقبلة.

وقال عبد الكريم في حوار متلفز ان ” اول قانون سيشرع في مجلس النواب هو قانون النفط والغاز وقد طلبنا من المحكمة الاتحادية “عطوة” بشان تنفيذ قرار النفط والغاز في الاقليم”.

وزعم عبد الكريم، أن “من حق اقليم تصدير النفط بحسب النصوص الدستورية وهو ملتزم بتسديد رواتب موظفيه بشكل كامل وعلى الجميع التفاهم”.

وبشأن الازمة السياسية ذكر عبد الكريم ان “زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي سيزور الحنانة بعد عيد الفطر وان هناك ضغوطات إقليمية على الكتل السياسية لحل ازمة تشكيل الحكومة”، مشيرا الى أن حزبه “عرض الاتحاد الوطني الكردستاني الحصول على جميع المناصب مقابل التنازل عن رئاسة الجمهورية”.