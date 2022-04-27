الاتحاد الكردستاني: وقوف الاطار الى جانبنا زادنا قوة

اكد الاتحاد الوطني الكردستاني , الأربعاء , ان الحوار مع الحزب الديمقراطي الكردستاني مازال متوقفا, مبينا ان وقوف قوى الاطار التنسيقي الى جانب الاتحاد الوطني زادنا قوة في الموقف السياسي المتعلق باستحقاقنا بتسمية رئيس الجمهورية .

وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” الحوارات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني مازالت متوقفة منذ اكثر من شهر ولا جديد يذكر , وذلك بسبب تمسك الأخير بالاستحواذ على جميع المناصب السيادية التي هي من حصة المكون الكردي وعلى رأسها منصب رئاسة الجمهورية ” .

وأضاف السورجي، ان “الاتحاد الوطني سيرفض أي مبادرة لاعادة الحوارات مع الديمقراطي اذا كانت مشروطة ” , مؤكدا ان ” وقوف قوى الاطار التنسيقي الى جانب الاتحاد الوطني زادتنا قوة في الموقف السياسي المتعلق باستحقاقنا بتسمية رئيس الجمهورية”

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني اقر في وقت سابق، بوجوده وجهات نظر مختلفة وقرارات متباينة تسود التحالف الثلاثي، مشيرا الى أن من مصلحة أحزاب التحالف البقاء معا.