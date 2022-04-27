القبض على المسؤول السابق لمعسكرات "داعش"الارهابي في نينوى

تمكنت قوة من اللواء 30 في الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، من القاء القبض على المسؤول السابق لمعسكرات "داعش" الارهابي في محافظة نينوى.

وقالت خلية الإعلام الامني في بيان انه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت قوة من اللواء 30 في الحشد الشعبي من القاء القبض على إرهابي خطير في سهل نينوى عقب متابعة دقيقة من قبل استخبارات اللواء ذاته".

واضاف البيان انه "المتهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب وهو المسؤول السابق لمعسكرات داعش في نينوى"، لافتا الى انه "بعد التأكد من هويته تم احالته الى الجهات القضائية المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".