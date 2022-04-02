المحلل السياسي قاسم الغراوي : الثلاثي وجد ضالته بالتحالف من الصدر لتحقيق أهدافه

رأى المحلل السياسي قاسم الغراوي، السبت، أن التحالف الثلاثي وجد ضآلته في التحالف مع التيار بتحقيق أهداف ومنافع كبيرة طال انتظارها.

وقال الغراوي في تصريح ل / المعلومة /، إن “أطراف التحالف الثلاثي وجد ضالته في التحالف مع التيار الصدري ولا يمكنه التفريط به من اجل تحقيق مكتسبات طال انتظارها “، مبيناً أن ” التيار والإطار لن يتوصلا لحل إلى الان رغم انهما لا يمكنهما التفاوض بمفردهما”.

وأضاف أن “الإطار متمسك بتوحيد المكون الشيعي وإعلان الكتلة الأكبر، وهذا التمسك لا يتطابق مع رؤية الصدر كونه متفق مع التحالف الثلاثي لتمرير الرئاسات الثلاث فيما بينهم”.

ولفت إلى أن “الانسداد سيستمر في العملية والمشهد السياسي باتجاه التعقيد ما لم يجلس الطرفين على طاول مفاوضات واحد”.

وتشهد العملية السياسية انسداداً كبيراً نتيجة عدم وجود تفاهمات بين الكتل والمكونات، الأمر الذي أجل تشكيل الحكومة الجديدة إلى شعار أخر.