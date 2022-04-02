القبض على تجار مخدرات خبئوا ٢٣ الف حبة مخدرة داخل “شاة نافقة” بالانبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، إلقاء القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما (23) ألف حبة مخدرة، مخبأة داخل شاة نافقة، فضلاً عن مهرب أسلحة آسيوي الجنسية ضمن قضاء القائم بمحافظة الأنبار.

وذكرت الخلية، في بيان أنه “من خلال مهامها في ضبط الحدود العراقية مع دول الجوار، تواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عملياتها الامنية لقطع الطرق على المهربين والمتسللين، وبعمليتين منفصلتين نفذتهما في قضاء القائم، تمكنت مفارز الوكالة في العملية الأولى من القاء القبض على متهمين اثنين يتاجران بالمواد المخدرة وبحوزتهما (23) الف حبة مخدرة كانت مخبأة داخل شاة نافقة، فضلا عن مسدس غير مرخص”.

وأضاف البيان: “وبعملية اخرى تكللت بالنجاح تم خلالها القبض وبالجرم المشهود على مهرب اسلحة اسيوي الجنسية كان يحاول الدخول الى الأراضي العراقية وبحوزته (10) بنادق نوع كلاشنكوف”، لافتاً إلى “التعامل مع المواد المضبوطة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين”.