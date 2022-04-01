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الشيخ جلال الدين الصغير يزور مضيف ابن عمه المجاهد الكبير المرحوم ابو الهيل الجويبراوي الخاقاني في الناصرية


زار امام جامع براثا سماحة الشيخ جلال الدين الصغير يوم امس الخميس مضيف ابن عمه المجاهد الكبير المرحوم أبو الهيل الجويبراوي الخاقاني رحمه الله في ناحية الطار في قضاء سوق الشيوخ، مجدداً التعزية بفقده، ثم ثنى بزيارة وتفقد بعض عوائل شهداء الحشد الشعبي في قرى قضاء سوق الشيوخ،

واختتم بزيارة مضارب عشيرة حچام مجدداً التعزية برفيق درب شهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس سره الفقيد الكبير والمجاهد البار الشيخ ظاهر حاتم آل عجيل رحمة الله عليه الشيخ العام لعشائر حچام، وكان في استقباله المجاهد الكبير الحاج ماجد حاتم آل عجيل الشيخ العام لعشائر حچام، مع العلم بأن عشيرتي حچام وآل جويبر الخاقانية الكريمتين بينهما أخوة سلاح استثنائية منذ ايام الجهاد ضد النظام السابق، ويجمعهما الولاء التام للمرجعية الدينية في النجف الاشرف بالرغم من ان النظام المجرم قسى على العشيرتين قسوة كبيرة جدا نفذها المجرم المقبور علي الكيمياوي، إلا أن تلاحم إرادة العشيرتين أذاقت مجرمي البعث الأمرّين، هذا وقد كانت زيارة سماحته مباغتة للعشيرتين الكريمتين...

 

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