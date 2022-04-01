نائب: الاطار سيبدأ مرحلة جديدة لتشكيل الكتلة الأكثر عددا

اكد النائب عن الاطار التنسيقي الشيعي محمد الصيهود، ان الاطار سيبدا مرحلة جديدة لتشكيل الكتلة الأكبر بمشاركة الجميع من دون ابعاد او اقصاء أي طرف.

وقال الصيهود لـ /ألمعلومة/، ان “الوضع الراهن لابد ان ينتهي من خلال البدء بمرحلة جديدة عن طريق مبادرة الاطار التنسيقي، حيث يسعى من خلالها الى مشاركة الجميع بتشكيل الحكومة”.

وأضاف ان “السيناريو القادم سيكون الأفضل في حال تحرك الاطار والتيار لتشكيل الكتلة الأكثر عدداً، خصوصا اذ تم حلحلة الأمور بين الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي لحلحلة الأمور فيما بينهم”.

وبين ان “الاطار يأمل ان يتفق الحزبين الكرديين الى اتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، خصوصا بعد فشل التحالف الثلاثي بتشكيل الحكومة بمعزل عن الأطراف الأخرى”.