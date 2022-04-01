الحلبوسي يستخدم نفوذه باجراء تغييرات في قيادات الحشد العشائري وإحالة بعضهم للقضاء

كشف مصدر امني في محافظة الانبار، الجمعة ، عزم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اجراء تغيرات جذرية تطال قيادات رفيعة المستوى في الحشد العشائري في الانبار .

وقال المصدر في تصريح ل / المعلومة/ ان ” رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وباستخدام نفوذه سيعمل خلال المرحلة الحالية على استبدال قيادات امنية في الحشد العشائري واستبداله بقيادات اخرى لم يتضح معالمها بعد من دون معرفة الدواعي الحقيقة من وراء هذا الخطوة “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” خطوة الحلبوسي يتبعها احالة قيادات امنية في الحشد العشائري الى القضاء وتجميدهم بتهم لم يتم الافصاح عنها كون ان تلك القيادات لم يصدر بحقهم اوامر قضائية ، مبينا ان” الحلبوسي يتعزم الحصول على موافقات امنية من الجهات الامنية العليا لتجميد قيادات الحشد العشائري واستبدال كافة الضباط الذين يطلق عليهم (الدمج) ، مؤكدا ان تغيرات قيادات الحشد العشائري ليس من اختصاص الحلبوسي الا ان تأثيره على القيادات الامنية العليا في بغداد من شأنها تحقيق هذه الخطوة خلال الايام المقبلة “.

يشار الى ان مسؤول محلي رفيع المستوى اكد في وقت سابق ان الانبار مقبلة على نقل واستبدال معظم مدراء الدوائر الخدمية في المحافظة “.