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ماسبب إصرار بارزاني للحصول على المقعد الرئاسي؟


أوضحت اطراف سياسية، إصرار حزب مسعود بارزاني بالحصول على رئاسة الجمهورية ماهو الا محاولة لتحقيق الكثير من الأهداف وابرزها مايتعلق بقرار المحكمة الاتحادية إزاء النفط المصدر عبر الإقليم.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر الكتاب لـ /المعلومة/، ان “محاولات تمرير مرشح بارزاني لرئاسة الجمهورية ريبر احمد، قد تكون لتحقيق التطبيع وخدمة مصالح حكومة الإقليم، بالإضافة الى ان هذه الحكومة قد وقفت ضد قرار المحكمة الاتحادية بشأن النفط المصدر عبر كردستان”.

من جانب اخر، اكد النائب السابق عن كتلة بدر حسن شاكر لـ /المعلومة/، ان “الحزب الديمقراطي مخطئ لو تصور انه سيتمكن من تسويف قرار المحكمة الاتحادية بشأن تصدير النفط، حيث ان حصوله على الرئاسة لن يمنع تطبيق هذا القرار”.

من جهة أخرى، بين النائب المستقل علي تركي لـ /المعلومة/، ان “حزب بارزاني سيواجه برد فعل من قبل القضاء في حال تحرك باتجاه تصدير الغاز العراقي للدول الأخرى، حيث ان هذا المسعى سيدخل العراق في الصراع الدولي القائم بين روسيا وأوكرانيا”. 

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