العصائب: الاطار قادر على تشكيل الحكومة وعلى القوى السياسية الحوار

اكد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق سعد السعدي، الجمعة، قدرة الاطار التنسيقي تشكيل الحكومة المقبلة واختيار رئيسا لها، مطالبا القوى السياسي الى الاستمرار بالحوار السياسي لايجاد مخرج لحالة الانسداد السياسي.

وقال السعدي في حوار متلفز ان ” الاطار الشيعي قادر على تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء وان الكل يرغب في حوارات جدية لتشكيل الحكومة “ز

واضاف ان ” الكتل السنية والكردية مستعدة للحوار مع الاطار الشيعي و لا يوجد امام الاطار الشيعي والتحالف الثلاثي غير تشكيل الحكومة “.

واشار السعدي الى ان ” التقاطع بين الاطار والتيار اثر على العملية السياسية وان التدخلات الخارجية هي سبب الانسداد السياسي في البلد”.