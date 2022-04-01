القبض على (9) تجار للمخدرات بحوزتهم مبالغ مالية واسلحة في بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على 9 تجار للمخدرات في العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية، في بيان أنه “ضمن سلسلة الواجبات النوعية التي ينفذها جهاز الأمن الوطني لمكافحة تجارة المخدرات، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز الجهاز بعد استحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على (9) تجار للمخدرات في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد خلال شهر آذار”.

وأضاف البيان، “إذ ضُبطت بحوزتهم (6) كغم من مادة الكرستال و(49) مليون دينار عراقي، فضلاً عن أسلحة خفيفة ورمانات يدوية”، لافتاً إلى “تدوين أقوالهم أصولياً وإحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل”.