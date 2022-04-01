عاجل : الصدر يدعو إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية
الأخبار

بحوزتهم 10 آلاف حبة.. الإطاحة بعصابة تتاجر بالمواد المخدرة في الفلوجة


أعلنت مديرية الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، الإطاحة بعصابة تتاجر بالمواد المخدرة في الفلوجة.

وذكرت المديرية في بيان  ان "قوات الحشد الشعبي تمكنت من الإطاحة بعصابة تتاجر بالمواد المخدرة ب‍الفلوجة بحوزتهم 10 آلاف حبة".

واضاف ان "إستخبارات عمليات شرق الأنبار وبالتعاون مع استخبارات وأمن اللواء الثاني التابعتين للحشد الشعبي تمكنت من الإطاحة بالعصابة حيث جاء ذلك بعد متابعة دقيقة استمرت خمسة ايام، وتم تسليمهم للجهات المختصة لتحويلهم إلى القضاء".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بحوزتهم 10 آلاف حبة.. الإطاحة بعصابة تتاجر بالمواد المخدرة في الفلوجة
العامري يقدم تفسيراً لمصطلح “التبعية”.. ويحسم موقفه من الصدريين بشأن الكتلة الأكبر
هل يمكن لرئيسي الوزراء والجمهورية حل البرلمان بإرادة منفردة؟ قانوني يوضح
رئيس مجلس القضاء يحدد جزاء مخالفة القاعدة الدستورية
السيادة والديمقراطي الكردستاني يصدران بياناً مشتركاً بشأن موقف الصدر
الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا في العراق
الإطار التنسيقي يكشف عن حراك للطعن بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية
لهذا السبب.. “العدل الكردستانية” ترجح رفض الإطار لمبادرة الصدر الأخيرة
سطام ابو ريشة يناشد رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء و قيادات الحشد الشعبي بالتدخل بعد محاصرة قوات تابعة للحلبوسي منزله بسبب انتقادهُ الى الاخير
الاتحاد الوطني: الديمقراطي لايمثل الأغلبية داخل البيت الكردي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 79.87
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
فائق عبد الكاظم ناصر الاسدي : احسنت بارك الله فيك لقد اصبت الهدف في هذه الكلمات القليله لكنها ثقيله في ميزان المغزى والمعنى ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..حكاية للوزن واالقياس ..
أهل الاسلام : الكيان الصهيوني لا مكان له في الشرق الأوسط ويجب التخلص منه باسرع وقت ممكن ليعيش العالم العربي ...
الموضوع :
مصادر عراقية: مقتل وجرح عدد من ضباط الموساد في الهجوم الصاروخي على اربيل
الحلفي : عاشت ايدك والله فعلا ذبخونا ذولة الهتلية ...
الموضوع :
الذباب المعمم !!
ثائر علي : الحرص على المجتمع من اهم صفات القائد الناجح ويجب ان يكون ضمن معايير الله تعالى لا معايير ...
الموضوع :
الانفراج السياسي بين المناورة والحقيقة
حسن هادي : انا قادم اليوم من تركيا بالرحلة 656 علی البيكاسوس... وبعد استلام الحقائب نسيت كيس خاص علی كرسي ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
فيسبوك