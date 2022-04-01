العامري يقدم تفسيراً لمصطلح “التبعية”.. ويحسم موقفه من الصدريين بشأن الكتلة الأكبر

أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري اليوم الجمعة، أن الإطار التنسيقي ما يزال متمسكاً بتشكيل الكتلة الأكبر بمشاركة التيار الصدري.

وأضاف العامري خلال كلمة في ذكرى يوم “الشهيد الفيلي” أن “مصطلح التبعية الذي يطلق هو تبعية لأهل البيت وتبعية المذهب وسنطالب بحقوقنا، لأننا جاهدنا من اجل تحقيق العدل والاستقرار وليس الظلم”.

وأوضح أنه “حذرنا منذ البداية من التزوير والتلاعب لكنه حصل وقدمنا ادلتنا الكافية الى المحكمة الاتحادية، والتوافق والشراكة هو مبدأنا في تشكيل الحكومة العراقية”، مشيراً إلى أن “الثلث الضامن كان هو الضامن للعملية السياسية وتشكيل الحكومة القوية”.

وأكد “لن نتنازل عن تشكيل الكتلة الاكبر وحق المكون الشيعي في الحكومة وكل من رفض الانضمام للجيش الانكشاري العثماني أصبح من التبعية”، لافتا إلى أن “هنالك قوانين هي قوانين الظلم ويجب أن يتم تغييرها ومحاسبة كل من يتمسك بها”.

كما بين أنه “في البداية قلنا ان انتخابات 10 /10 يجب ان تنقل العراق إلى بر الامان والإطار ذهب إلى الثلث المعطل وهو الثلث الضامن للعملية السياسة لخروج حكومة قوية ولايمكن أن نتنازل عن تشكيل الكتلة الأكبر التي تضمن حق المكون الشيعي الاكبر”.

كما اكد العامري، “نحن نصر على أن تتشكل الكتلة الأكبر من التيار الصدري والإطار التنسيقي وبعض المستقلين”.