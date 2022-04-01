السيادة والديمقراطي الكردستاني يصدران بياناً مشتركاً بشأن موقف الصدر

أكد تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الجمعة، تمسـكهما بتحالف "إنقاذ وطن" واستمرار الشراكة مع الكتلة الصدرية.

وجاء في البيان المشترك للسيادة والديمقراطي الكردستاني "نثمـن موقـف الصـدر ومبادرتـه نـحـو الإسراع في تشكيل حكومـة قويـة تعمـل على معالجـة الملفـات المعقـدة التـي تواجـه الشـعب العراقـي، فاننا نؤكد تمسكنا بشراكتنا مع الكتلة الصدرية ولا يمكن ان تولد حكومة قوية من دون شراكتهم"، معلنين في الوقت نفسه تمسـكهما بـ"تحالف إنقاذ الوطن باعتباره الأمل الذي ينتظره العراقيون".

واضاف البيان، "نؤكد حرصنا على "الحـوار الوطنـي البـنـاء مـع الجميـع بعيـدا عـن التدخلات الخارجيـة مـن أجـل الوصـول بالبـلاد إلـى بـر الأمـان، وكذلك على تفاهـم واتفاق البيـت الشيعي على تسمية مرشح الكتلـة الصدريـة لرئاسـة مجلـس الـوزراء وطـرح برنامـج ومنهـاج وزاري ينسجم مع واقع البلاد ويحظى بتأييد المكونات والقوى الأساسية".