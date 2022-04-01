عاجل : الصدر يدعو إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية
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لهذا السبب.. “العدل الكردستانية” ترجح رفض الإطار لمبادرة الصدر الأخيرة


رجح عضو جماعة العدل الكردستانية احمد الحاج اليوم الخميس، رفض الإطار التنسيقي لمبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأخيرة.

وقال الحاج في تغريدة على تويتر إنه “حسب قناعتي بان الاطار والمتحالفين معه لا يقبلون بتشكيل حكومة الاغلبية كما طرحة السيد مقتدى ويقولون بان الاطار لم ولن يشكل حكومة بدون تشكيل الكتل الاكبر شيعيا لان الغاية بقاء المكون موحدا وليست الغاية كسب المغانم”.

واختتم بالقول، “هكذا افهم الاطار وطريقة تعاطيه مع ملف السياسة الحالية”.

وفي وقت سابق، منح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، “الثلث المعطل” فرصة لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما حدد الفترة الممنوحة لهم.

وقال الصدر في تغريدة له: “نعمة انعمها الله علي.. ان مكنني ان اكون ومن معي الكتلة الفائزة الاكبر في الانتخابات، بل فوز لم يسبق له مثيل، ثم جعلنا الكتلة أو التحالف الشيعي الاكبر”.

وأضاف، “ثم من علي بان اكون اول من ينجح بتشكيل الكتلة الاكبر وطنيا “انقاذ الوطن” وترشيح رئيس وزراء مقبول من الجميع، ولن استغني عن ذلك، والحمد لله رب العالمين”.

وتابع، “فازعجت تلك التحالفات الكثير، فعرقلوا وما زالوا يعرقلون، ولكي لا يبقى العراق بلا حكومة فتتردى الاوضاع الامنية والاقتصادية والخدمية وغيرها، ها أنا ذا اعطي “للثلث المعطل” فرصة للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء لتشكيل حكومة اغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية، من أول يوم في شهر رمضان المبارك وإلى التاسع من شهر شوال المعظم”.

وأكمل، “فالى ذلك اليوم اسالكم الدعاء وقبول الطاعات، وعلى الاحبة في الكتلة الصدرية عدم التدخل بذلك لا ايجابا ولا سلبا.. جزاهم الله خير الجزاء، وبذلك فقد أبرأت ذمتي أمام الجميع”.

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