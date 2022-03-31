الاتحاد الوطني: الديمقراطي لايمثل الأغلبية داخل البيت الكردي

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني شيرزاد صمد، الخميس أن الحزب الديمقراطي الكردسيتاني لايمثل الأغلبية داخل البيت الكردي.

وقال صمد في تصريح لـ/المعلومة/ إن “الاتحاد الوطني مع باقي الكتل الكردية عدا الحزب الديمقراطي يشكلون اليوم 32 نائبا في حين عدد أعضاء الحزب الديمقراطي 31 نائبا فقكط.

وأضاف أن “كل الأحزاب السياسية في إقليم كردستان لديهم مشاكل مع الحزب الديمقراطي الذي نقل العناد والتسلط من الإقليم إلى بغداد”.