الإطار التنسيقي يصدر موقفه من مبادرة الصدر ويصفها بالمناورة

علق الإطار التنسيقي اليوم الخميس، على تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، التي منح الإطار فيها 40 يوما فرصة لتشكيل الحكومة الجديدة، فيما وصفها بـ “المناورة”.

وقال القيادي في الاطار عائد الهلالي في حديث صحف ” ان “تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جاءت من آجل المناورة السياسية وبهدف القاء الكرة في ملعب الإطار التنسيقي الشيعي ليس الا”.

وبين الهلالي ان “الإطار التنسيقي الشيعي لا يمكن له الاستغناء عن الكتلة الصدرية بخصوص تشكيل الكتلة الاكبر والحكومة الجديدة ولهذا نحن ستكون لنا حوارات وتفاوض مع التيار الصدري من اجل ذلك في القريب العاجل”.