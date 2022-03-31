الحشد الشعبي يعلن انتهاء عملية “الارادة الصلبة” بتحقيق كامل أهدافها

أعلن مدير مديرية العمليات العامة في هيئة الحشد الشعبي خليل إبراهيم، الخميس، ختام العمليات التي انطلقت في ثلاث محافظات.

وقال ابراهيم، في بيان إن “العملية التي انطلقت في الانبار ونينوى وصلاح الدين أسفرت عن تأمين المناطق المستهدفة والقضاء على الخطر الذي تشكله فلول داعش الارهابي”.

وأضاف، أن “العملية أسفرت عن ضبط 9 عبوات ناسفة و9 مضافات لفلول داعش الارهابي وثلاثة انفاق، فضلا عن تفجير خمسة منازل مفخخة وعجلتين مفخختين،و تأمين مساحات واسعة تقدر بالاف الكيلومترات المربعة”.

وأشار الى “الوصول الى خلايا ومواقع العدو في عمق الصحراء التي كان يستغلها للتخطيط وشن هجمات على المدنيين والقوات الامنية على حد سواء”.