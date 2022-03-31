بابليون النيابية: الصراعات السياسية تبعث رسائل غير مطمئنة للمكون المسيحي

شكت كتلة بابليون النيابية، الخميس، من تأثير الصراعات السياسية على المكون المسيحي في العراق، مؤكدة أن ذلك يبعث برسائل غير مطمئنة لهم.

وذكر المكتب الاعلامي للحركة، في بيان إن “أعضاء مجلس النواب عن كتلة بابليون النيابية، بحثوا خلال استقبال سفير الاتحاد الأوربي لدى العراق، فيلا فاريولا، والوفد المرافق له، الوضع السياسي الراهن في البلاد، فضلا عن أوضاع المسيحيين، وسبل دعمهم بالتنسيق مع الاتحاد الاوربي”.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة بغداد، “مناقشة جملة من القضايا التي تحيط البلاد، لاسيما منها الوضع السياسي، وأوضاع المسيحيين في عموم البلاد”.

وناقش “تقديم الدعم الكافي للمسيحيين، وتذليل العقبات التي تحول دون استقرارهم”.

وشدد على “أهمية إبعاد الصراعات السياسية عن المكون المسيحي، لما تمثله من رسائل غير مطمئنة لهذا المكون، فضلا عن مناقشة الوضع السياسي الذي يمر به العراق، ورؤية بابليون في تجاوز المرحلة القادمة، من خلال الانفتاح على جميع الأطراف، والتشجيع على الحوار”.