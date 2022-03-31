المحلل الأمني صفاء الاعسم : جهات داخلية تقود مشروع إرسال العوائل الداعشية إلى العراق

أكد المحلل الأمني صفاء الاعسم، الخميس، وجود جهات داخلية تعمل على استغلال الضعف الأمني داخل البلاد لإرسال عوائل عصابات “داعش” الإرهابية من المخيمات السورية الى داخل العراق، فيما كشف عن أسباب إرسالهم في الوقت الحالي.

وقال الاعسم في تصريح ل / المعلومة /، إنه “اذا كان الوضع السياسي هش والتوافق الحكومي ضعيف ورئاسة وزراء غير مسيطر عليها يكون هناك ضعف أمني كبير ولعدة أسباب أبرزها: أن الأحزاب والكتل غير متفقة فيما بينها وبالتالي ستؤثر بشكل كبير على الوضع الامني، من خلال جهات تعمل ضد أخرى، أو أنها تتعاون مع الجهات التي تحاول الإساءة للبلد بأي صورة كانت”.

وأضاف، أن “بعض الجهات الداخلية تتعاون مع عوائل العصابات الداعشية والتنظيمات الإرهابية الأخرى لاستغلال الأزمة السياسية الحاصلة لمحاولة تأزيم الوضع الأمني وإرباكه”، مبينا أن “هذه الجهات تعمل على استغلال ضعف والخلل الأمني لتتعاون بصورة أكثر مع داعش الإرهابي”.

وأوضح أن “العصابات الإرهابية تفهم جيداً الوضع السياسي في البلاد وتحاول بمختلف الطرق استغلاله لتنفيذ أجنداتها وعملياتها الإرهابية في عموم العراق”، داعيا الحكومة، إلى “ترك المسائل السياسية والاهتمام بصورة كبيرة في تامين الوضع الداخلي والحفاظ على أرواح الشعب العراقي من المخططات الاجرامية”